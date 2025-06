La 18enne nuotatrice canadese Summer McIntosh supera anche se stessa nel conquistando il suo terzo record mondiale in pochi giorni.

Summer McIntosh ha conquistato il suo terzo record mondiale in pochi giorni portando il tempo di 4’24″37 a 4’23″65 secondi e migliorando il record nei 400 misti che già le apparteneva.

La 18enne nuotatrice canadese, tre volte medaglia d’oro olimpica, ha stabilito un altro record impressionante in vista dei Campionati del Mondo del mese prossimo a Singapore con una prestazione davvero straordinaria.

“Prima di stasera, sapevo di poter fare qualcosa di veramente speciale perché questo è stato probabilmente il miglior meeting della mia carriera”, ha detto McIntosh in un’intervista a bordo piscina. “I record mondiali sono fatti per essere battuti. Quindi, quando lascerò questo sport, voglio assicurarmi che quel record sia il più veloce possibile. Questo mi spinge davvero ad andare avanti, perché so che ci sarà sempre una nuova generazione di ragazzi che crescerà e che inseguirà il record. Quindi devo dare il massimo per vedere quanto a lungo reggerà”.

Sarà senza dubbio lei la più attesa ai prossimi mondiali, dove proverà a incrementare un medagliere già molto ricco. McIntosh, infatti, ha vinto medaglie d’oro nei 200 metri farfalla, 200 metri misti e 400 metri misti alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno.