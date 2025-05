Saul Canelo Alvarez è il campione unificato dei pesi supermedi. Battuto ai punti il cubano William Scull nel match disputato in Arabia Saudita, a Riyad. Ora Canelo detiene tutte e quattro le cinture mondiali dei supermedi (WBC, WBA, WBO e IBF). Un incontro non esaltante dove Scull ha mirato a non perdere con ko: “Lui ha combattuto solo per restare in piedi. Odio quel tipo di combattimento, vengono solo per sopravvivere”, ha detto Alvarez, che tornerà sul ring contro l’americano Terence Crawford il 12 settembre a Las Vegas.

L’incontro

Canelo parte piano con Scull che prova a colpire di più durante le fasi iniziali, andando avanti col jab. Ritmi piuttosto bassi e pubblico rumoreggiante a Riyad. Serve qualche ripresa per far prendere le misure ad Alvarez, che riesce a bloccare tutti i colpi del cubano e riesce a rispondere con qualche pugno a ogni round, meno dell’avversario ma più efficaci. Dopo sette riprese la situazione vede 169 pugni di Scull contro i 72 di Canelo, ma a bersaglio arrivano gli stessi. Nei pugni al corpo Alvarez domina Scull. Canelo, sapendo di essere avanti ai punti, gestisce le ultime due riprese e vince l’incontro ai cartellini: 115-113, 116-112 e 119-109.