Sport in tv, martedì 25 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, martedì 25 luglio, sarà ricca di eventi sportivi. A Fukuoka torna in acqua il Settebello, che ai quarti di finale incontrerà una tra Serbia e Giappone, e continuano le gare in vasca con le batterie nella notte dei 50 rana, con Martinenghi e Cerasuolo, e degli 800 stile con Paltrinieri. Lorenzo Musetti inizierà la difesa del titolo dell’Atp 500 di Amburgo, vinto lo scorso anno in finale con Alcaraz, contro Elias Ymer. In campo anche Cecchinato e Arnaldi a Umago. Proseguono i Mondiali di calcio femminile con le sfide tra Colombia e Corea del Sud alle 4 del mattino, Nuova Zelanda e Filippine alle 7:30 e Svizzera e Norvegia alle 10.