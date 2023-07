Conference League 2023/2024, secondo turno preliminare: tris Valmiera all’andata, Tre Penne ko

E’ iniziato questa sera il secondo turno preliminare di Conference League 2023/2024 con alcuni match di andata. In particolare, sconfitta per 0-3 per il Tre Penne, formazione di San Marino, travolti in casa a Serravalle dai lettoni del Valmiera. Di Mena (doppietta) e Ndoye le reti che indirizzano e ipotecano il passaggio del turno in attesa del ritorno programmato fra una settimana. Stesso risultato, ma per i padroni di casa, tra i kosovari del Ballkani e i nordirlandesi del Larne: nel tris di Pristina in gol Rrahmani su rigore, Kryeziu e Gripshi.

Nelle altre sfide di giornata, punteggi molto aperti in vista del ritorno: è 1-1 tra i gallesi dei The New Saints e i lussemburghesi dell’Hesperange, 0-1 per gli albanesi del Partizani in casa dell’Atletic Escaldes, squadra di Andorra, infine 2-1 per i maltesi dell’Hamrun tra le mura amiche contro la Dinamo Tbilisi (Georgia).