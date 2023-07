Champions League 2023/2024, secondo turno preliminare: pari in trasferta per Genk e Galatasaray

Iniziati questa sera gli incontri validi per l’andata del secondo turno di qualificazione della Champions League 2023/2024. Soltanto un pareggio per il Galatasaray, fermato dallo Zalgiris Kaunas: i lituani la sbloccano con Oyewusi, subiscono la rimonta turca con Bardakci e Dervisoglu nel finale, ma in pieno recupero Kazlauskas pareggia i conti e mette pepe al ritorno programmato fra una settimana. Pari anche per il Genk, che non sfonda in casa del Servette: Arokodare la sblocca per i belgi, Roullier la riacciuffa per gli svizzeri e anche in questo caso tutto verrà deciso al ritorno.

Decisamente chiusi invece gli scontri tra la Dinamo Zagabria e l’Astana, 4-0 secco per i croati grazie a Spikic e alla doppietta di Ivanusec, e tra Dnipro-1 e Panathinaikos, con i greci che vincono per 1-3 e difficilmente si faranno sorprendere tra sette giorni. Il 2-0 in terra islandese sul Breidablik potrebbe far dormire sonni tranquilli al Copenaghen, ma è noto come la squadra di casa non molli mai. Tutto in discussione, infine, tra i finlandesi dell’HJK e gli svedesi del Molde, 1-0 per la squadra di Helsinki oggi, e tra Zrinjski e Slovan Bratislava, coi padroni di casa che battono di misura gli slovacchi grazie a Zuberu.