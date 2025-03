Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 23 marzo 2025. Gli occhi sono di nuovo tutti puntati verso la Cina, grande protagonista di questi giorni: GP di Formula 1 e ultima giornata di mondiali indoor di atletica in corso a Nanchino. Poi sport invernali, dalle ultime gare di biathlon alle finali di Coppa del mondo di sci alpino. Da pomeriggio a sera tanto basket, volley, tennis e anche la Nazionale.