Cinque gare nella notte Nba, tra le quali spicca il pesante ko interno dei Los Angeles Lakers. I gialloviola, malgrado i rientri di Doncic e LeBron, crollano 115-146 contro i Chicago Bulls. Percentuali clamorose al tiro per gli ospiti, che tirano con il 58% dal campo (67% da due e 46% da tre) e si prendono uno scalpo prestigioso grazie ad un secondo tempo d’autore. Il miglior realizzatore in casa Bulls è Coby White con 36 punti, seguito dal career high da 31 punti di Matas Buzelis; a loro si aggiunge anche la tripla doppia di Josh Giddey, che segna 15 punti, raccoglie 10 rimbalzi e smazza ben 17 assist. Ai Lakers non bastano i 34 punti di Doncic e i 25 di Austin Reaves, mentre James si ferma a 17 tirando male dal campo.

Sconfitta anche per i Golden State Warriors, che cadono 124-115 sul campo degli Atlanta Hawks. Partita sempre in controllo per i falconi, che comandano nel punteggio dall’inizio alla fine, trascinati dalla doppia doppia da 25 punti e 10 assist del solito Trae Young. Sopra quota 20 punti ci sono anche Georges Niang con 23 (6/9 da tre) e Onyeka Okongwu con 22 e 12 rimbalzi. Lato Warriors, ancora orfani di Curry, invece non sono sufficienti i 25 punti di Jimmy Butler e i 20 di Moses Moody.

Le altre gare della notte Nba

Ad inaugurare la serata è il successo degli Indiana Pacers, che sul parquet di casa piegano 108-103 i Brooklyn Nets al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Pascal Siakam guida i suoi con 26 punti, seguito da Myles Turner con 22 e dalla doppia doppia da 18 punti e 12 assist di Tyrese Haliburton. 26 sono anche i punti in casa Nets di Trendon Watson, con Cam Johnson a quota 20. Rimangono però in scia ai Pacers nella lotta per il quarto posto anche i Milwaukee Bucks, che riemergono nella ripresa e superano in volata 108-114 a domicilio i Sacramento Kings. Spicca la doppia doppia da 32 punti e 17 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, ma è determinante nel finale Gary Trent Jr. con le due triple che danno il sorpasso ai cervi.

Al terzo posto nella Eastern Conference rimangono in quota invece i New York Knicks, che senza affanni superano 122-103 i Washington Wizards. Il migliore degli arancioblù è Karl-Anthony Towns con la doppia doppia da 31 punti e 11 rimbalzi, mentre Mikal Bridges ne piazza 27. Non bastano ai capitolini i 25 punti del solito Jordan Poole.

I risultati della notte Nba

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 108-103

Atlanta Hawks – Golden State Warriors 124-115

New York Knicks – Washington Wizards 122-103

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 108-114

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 115-146

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-14 Boston Celtics 51-19 New York Knicks 44-26 Indiana Pacers 41-29 Milwaukee Bucks 40-30 Detroit Pistons 39-32 Atlanta Hawks 34-36 Orlando Magic 33-38 Chicago Bulls 31-40 Miami Heat 29-41 Toronto Raptors 24-46 Philadelphia 76ers 23-47 Brooklyn Nets 23-48 Charlotte Hornets 18-52 Washington Wizards 15-55

-WESTERN CONFERENCE