Dusan Vlahovic e Marcus Thuram, due attaccanti di spessore, due percorsi diametralmente opposti in questa stagione. Se il francese è diventato un pilastro imprescindibile dell’Inter, il serbo sembra sempre più fuori posto alla Juventus.

Bloccato in un sistema di gioco che non esalta più le sue qualità, Vlahovic sta vivendo un’annata difficile. I suoi numeri – 14 reti in 32 presenze – non sono disastrosi, ma il suo peso all’interno della manovra bianconera è in netto calo. La Juventus di Motta, sempre più orientata verso un gioco collettivo e razionale, sembra faticare a valorizzarlo. È davvero lui il profilo giusto per il futuro della Vecchia Signora?

Dall’altra parte, Thuram ha trovato la sua dimensione perfetta nell’Inter. Paradossalmente, i suoi numeri sono quasi identici a quelli di Vlahovic – 14 gol in 33 gare – ma il suo impatto è completamente diverso. La sua esplosività, il suo dinamismo e la sua capacità di creare spazi per Lautaro Martinez lo hanno reso un elemento essenziale nel gioco di Inzaghi. Mentre l’Inter vola verso il tricolore, la Juventus si interroga sul destino del suo attaccante. L’arrivo di Kolo Muani a gennaio ha aumentato la concorrenza e alimentato il sospetto che Vlahovic sia destinato a partire.

Thuram libera Vlahovic, Frattesi per arrivare al serbo

Il futuro del serbo potrebbe comunque restare in Serie A, nonostante un timido interesse dalla Premier League. Curiosamente, la chiave di tutto potrebbe essere proprio Thuram. Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto un’offerta milionaria per il francese e l’Inter, con un tesoretto in arrivo, potrebbe rivolgersi proprio a Vlahovic per raccogliere la sua eredità.

Secondo le ultime indiscrezioni di Christian Recalcati, Giuntoli starebbe lavorando per massimizzare l’incasso dalla cessione del serbo, il cui contratto scadrà nel 2026 e che la Juventus non può permettersi di perdere a parametro zero. L’Inter, dal canto suo, potrebbe mettere sul tavolo una contropartita tecnica come Davide Frattesi e un conguaglio economico, sapendo che il contratto in scadenza di Vlahovic ridurrà le richieste bianconere. Tutto dipenderà dal futuro di Thuram. Se il PSG dovesse realmente affondare il colpo, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a muoversi per l’attaccante serbo, consapevoli di poter chiudere un’operazione vantaggiosa per entrambe le parti.