La giornata di oggi, domenica 2 febbraio, sarà ricca di eventi sportivi. Protagonista assoluta la Serie A con il derby di Milano tra Milan e Inter. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Subito dopo ecco un altro big match: c’è il Napoli di Antonio Conte in trasferta allo Stadio Olimpico di Roma contro la Roma di Claudio Ranieri (20.45).

Nel lunch match in campo la Juventus contro l’Empoli (12.30). Si chiudono i tornei Wta di Linz (500) e Singapore (250) e l’Atp 250 di Montpellier con le rispettive finali, mentre si completano le qualificazioni all’Atp 500 di Rotterdam che prenderà poi il via domani. Sette partite di Nba nella notte e tre match a orario italiano con Detroit-Chicago (ore 21.00), Cleveland-Dallas (ore 21.30) e Toronto-Los Angeles Clippers (21.30) in serata. Sei partite della 18ª giornata di Serie A di basket: Milano e Bologna ospitano Varese e Venezia (ore 17.30 e 19.00). Trapani va in trasferta a Trento (ore 18.15) per la sfida tra le prime della classe. 18ª giornata di Superlega con Perugia chiamata a ripartire in casa con Taranto (18.00) e il big match tra Piacenza e Lube (16.00).