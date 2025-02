Nessuno si salva, allenatore e anche Football director. L’annuncio che terremota l’ambiente bianconero

Giuntoli via con Motta. L’addio di entrambi se lo augurano ormai tanti, se non tantissimi tifosi della Juventus delusi dai risultati ottenuti quest’anno dalla loro squadra del cuore.

I bianconeri sono lontani 16 punti dalla vetta, al momento quinti in classifica con due lunghezze in meno della Lazio. In Champions, poi, si sono qualificati soltanto agli spareggi al termine di un girone iniziato bene ma finito malissimo con il ko casalingo contro il Benfica.

Juve senz’anima, ma Motta non rischia. Per ora…

A parte rare eccezioni, si è vista sempre una Juve inconcludente e senza anima. Senza quel carattere che è fondamentale per raggiungere grandi traguardi. E nelle ultime partite ha perso anche solidità, cominciando a prendere troppi gol.

Anche Giuntoli sul banco degli imputati: caos sul mercato

Le colpe sono quasi ricadute tutte su Thiago Motta, che al momento continua ad avere la fiducia della società, tuttavia adesso anche il nome di Giuntoli è salito sul banco degli imputati per un mercato, quello estivo ma anche questo invernale (solo prestiti e manca ancora il sostituto di Bremer…) troppo confusionario con scelte discutibili, molte delle quali rivelatasi non all’altezza della Juventus.

“È una squadra allo sfascio. L’avvocato Agnelli avrebbe cacciato sia Giuntoli che Motta”

“Sono stati commessi una serie di errori, di sventatezze, di scelte catastrofiche – ha detto Pigi Battista, noto giornalista tifoso della Juventus, nell’intervista a ‘Il Napolista’ – Il cuore della tifoseria dice: non è la Juve che amiamo. E questa è una colpa imperdonabile. Si è presa una strada infernale”.

“Una campagna acquisti che ruota attorno all’acquisto di Douglas Luiz, un giocatore che è poco più che Arthur, è una campagna acquisti fallimentare – tuona Battista criticando aspramente l’operato di Giuntoli sul mercato – È stato un errore catastrofico non prendere in estate una punta di riserva. Perché puntare su Nico Gonzalez? E perché quelli bravi vanno sempre altrove? Che conoscenza del calcio internazionale ha Giuntoli?”.

Battista non salva pressoché nulla della Juve attuale, schierandosi di fatto dalla parte di chi vorrebbe il licenziamento anche di Giuntoli:

“Se ci fosse l’avvocato Agnelli, questi sarebbero stati cacciati.

Ricordiamo che lui mandò via Luca Cordero di Montezemolo. Purtroppo oggi c’è John Elkann che non conosce l’abc del calcio. È una squadra alla sfascio“.