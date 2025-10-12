La programmazione completa degli sport in tv di domenica 12 ottobre tra tennis, scherma in diretta su Sportface, qualificazioni mondiali di calcio e molto altro

I programmi e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 12 ottobre. Giornata ricca di sport con il tennis da seguire con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali di gravel e la Parigi-Tours, la Superbike con il GP dell’Estoril, nazionali di calcio, e non solo.

PALINSESTO SPORT IN TV

8.00 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: finale doppio, Goransson/Michelsen-Krawietz/Puetz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

10.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: finale singolare, Rinderknech-Vacherot – Sky Sport Uno (fino alle 11.50), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

10.40 Ciclismo, Trofeo Tessile & Moda: Valdengo-Oropa (170.9 km) – 14.00 Rai 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+

11.45 Ciclismo, Mondiali gravel: uomini élite, Beek-Maastricht (180.9 km) – 14.15 Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Superbike, GP Estoril: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.05 TV8 HD, tv8.it

12.00 Basket, Serie A: Cantù-Reggio Emilia – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, LBA TV, Sky Go, NOW

12.10 Ciclismo, Parigi-Tours: Chartres-Tours (211.6 km) – 15.00 discovery+, 15.30 Rai 2 HD e Rai Play, 16.15 Eurosport 2 HD e DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1

12.30 Tennis, WTA 1000 Wuhan: finale singolare, Pegula-Gauff – SuperTennis HD, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW

POMERIGGIO

14.30 Ciclismo femminile, Trofeo Tessile & Moda Donne: Valdengo-Oropa (95.3 km) – 16.00 Rai Play Sport 1

Alle ore 15.00:

Superbike, GP Estoril: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

Calcio femminile, Serie A: Ternana-Napoli – DAZN

Calcio, Qualificazioni Mondiali: San Marino-Cipro – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

15.55 SCHERMA (Circuito Europeo Cadetti di spada) – Da Napoli Semifinali e Finale individuale, e Finale a squadre (diretta streaming su “ASSALTO – La TV della Scherma”, il canale tematico della piattaforma Sportface.TV).

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Cuneo – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Busto Arsizio – DAZN

Alle ore 18.00:

Volley femminile, Serie A1: Chieri-Vero Volley – Rai Sport HD, Rai Play

Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol (Paesi Bassi-Finlandia, Scozia-Bielorussia, Isole Far Oer-Cechia) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

Qualificazioni Mondiali Calcio: Paesi Bassi-Finlandia – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

Calcio femminile, Serie A: Parma-Sassuolo – DAZN

19.30 Short track, World Tour: finali – discovery+

SERA

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol (Danimarca-Grecia, Lituania-Polonia, Romania-Austria, Croazia-Gibilterra) – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Danimarca-Grecia –Sky Sport Uno, Sky Go, NOW