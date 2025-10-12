La penalizzazione confermata dalla Corte d’Appello Federale è pesantissima: stravolta la classifica della Juve, l’ultimo posto è realtà.

La Juventus di Igor Tudor è arrivata alla sosta per gli impegni delle Nazionali con più dubbi che certezze. Dopo le tre vittorie nelle prime tre gare sono infatti arrivati cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League che hanno lasciato più di qualche perplessità nell’ambiente bianconero. Il timore di buona parte della tifoseria è quello di rivivere una stagione sulla falsariga di quella scorsa: in più in tanti fanno notare come a questa Juve manchi soprattutto un centrocampista di grande qualità in grado di illuminare il gioco.

Dando uno sguardo alla classifica Locatelli e compagni sono comunque a tre punti dal primo posto, attualmente occupato da Napoli e Roma: i bianconeri – che hanno già affrontato Inter, Atalanta e Milan – proveranno a colmare il divario nelle prossime giornate. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato di sasso il popolo juventino: la penalizzazione stravolge completamente la classifica del campionato.

La sentenza della Corte Federale d’Appello non riguarda però la Juventus e il campionato di Serie A, bensì la Juventus Next Gen che milita nel girone B della Serie C. Una delle squadre che fa parte dello stesso girone dei bianconeri ha appena subito una mazzata pesantissima: la penalizzazione di 11 punti da scontare nella corrente stagione sportiva fa precipitare il club all’ultimo posto in classifica.

Caos Juve, sentenza definitiva: -11 e ultimo posto

Stiamo parlando del Rimini, che si è visto respingere il reclamo presentato in seguito alle sanzioni stabilite dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 5 settembre. La società romagnola era stata infatti accusata di irregolarità sul piano amministrativo, come rilevato dagli organi di vigilanza contabile.

Il Rimini, colpito da un pesantissimo -11 e da un’ammenda di 5.000 euro, aveva presentato ricorso ma la sentenza ha trovato conferma anche in sede d’appello. La formazione romagnola, allenata da mister Filippo D’Alesio, diventa quindi il nuovo fanalino di coda. I biancorossi erano già in zona playout ma ora, in seguito alla penalizzazione, la situazione è diventata molto più complicata: per raggiungere la salvezza servirà davvero un’impresa.

Per la Juventus Next Gen la pesante penalizzazione inflitta al Rimini non cambia nulla in termini di classifica: i bianconeri guidati da mister Brambilla sono attualmente all’undicesimo posto con 11 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul Livorno quintultimo.