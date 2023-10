Spezia-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Pisa, match valevole del Manuzzi per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione ligure, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria stagionale contro la Feralpisalò, ha intenzione di dare seguito ai risultati per tornare su in classifica. La squadra nerazzurra, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga con il Cosenza e spera di ritrovare il sorriso. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

