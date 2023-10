Cagliari-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di domenica 8 ottobre la Roma di Josè Mourinho farà visita al Cagliari di Claudio Ranieri in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2023. La Roma non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di campionato (3N, 4P), l’ultima volta che ha giocato più gare esterne senza trovare la vittoria nella competizione è stata nel 2000 (11). Per la prima volta nella sua storia invece il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle prime sette partite in una stagione di Serie A. Le due formazioni cercano il riscatto. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.