Spezia-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Alle 11:00 di sabato 4 febbraio Luciano Spalletti interverrà alla valla vigilia di Spezia-Napoli, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. La conferenza del tecnico partenopeo potrà essere seguita su Sky Sport, che manderà in onda alcuni spezzoni. Potrete seguirla integralmente anche su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

