Cosenza-Ternana in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Ternana, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il preziosissimo successo conquistato contro il Parma, vogliono proseguire su questa strada per lasciare l’ultimo posto classifica. I rossoverdi, invece, dopo la vittoria sul Modena, sperano di portare a casa altri tre punti in modo tale da restare tra le primissime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

