Spezia-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Lecco, match dello stadio Picco valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra di casa allenata da Luca D’Angelo si trova in un buon momento e vuole concretizzare al massimo per allontanarsi dalla zona retrocessione. La compagine lombarda, dal suo canto, è in grande difficoltà e quasi condannata alla retrocessione in Serie C: l’obiettivo è vincere per onorare le ultime giornate di campionato. I padroni di casa nelle ultime cinque giornate hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta e ora vogliono mantenere il trend positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il fanalino di coda della classifica è reduce da un solo punto nelle ultime cinque e ora si trova all’ultima spiaggia per sperare ancora nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA