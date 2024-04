Feralpisalò-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Cosenza, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Marco Zaffaroni hanno assolutamente bisogno di vincere per continuare ad alimentare le loro speranze di raggiungere una storica salvezza. La compagine calabrese, dal suo canto, deve provare a portare a casa l’intera posta in palio per evitare di perdere altre posizioni in classifica. La formazione lombarda, dopo aver ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite, vuole centrare i tre punti anche in cruciale scontro diretto per la salvezza. I ragazzi di William Viali, dal loro canto, hanno assolutamente bisogno di vincere dato che nelle ultime cinque hanno conquistato soltanto due punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA