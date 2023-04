Spal-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Paolo Mazza per Spal-Ternana, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I biancazzurri di Massimo Oddo si trovano in una situazione di classifica delicatissima occupando l’ultimo posto insieme al Brescia e, per questo motivo, hanno bisogno di ritrovare la vittoria. Gli umbri, invece, hanno ritrovato i tre punti nello scorso turno contro il Bari e vogliono dare seguito ai risultati per provare ad agganciare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

