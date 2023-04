Ascoli-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Brescia, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo le tre sconfitte consecutive subite prima della sosta per le Nazional, vogliono ripartire con il piede giusto per disputare un tranquillo finale di stagione. Le Rondinelle, dal loro canto, non vincono dallo scorso 27 novembre contro la Spal ed hanno un disperato bisogno di portare a casa i tre punti per lasciare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

