Spal-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Pineto, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancazzurra è ancora in piena lotta per la salvezza e spera di portare a casa i tre punti per cercare di evitare di dover prendere parte ai playout. La formazione abruzzese, dal suo canto, coltiva ancora della ambizioni di raggiungere la zona playoff e vuole centrare una bella vittoria in trasferta. La squadra padrona di casa è reduce da due vittorie consecutive e vuole infilare la terza per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Gli ospiti, invece, arrivano da una sola vittoria negli ultimi cinque turni, che sono stati caratterizzati da due pareggi e due sconfitte. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

RISULTATI E CLASSIFICA