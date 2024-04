Rybakina-Kostyuk oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Stoccarda 2024

Elena Rybakina affronterà Marta Kostyuk nella finale del WTA 500 di Stoccarda 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città tedesca. Elena Rybakina ancora una volta si è rivelata la criptonite di Iga Swiatek: quarta vittoria nelle ultime sei sfide per la kazaka ai danni della numero uno al mondo. Kostyuk continua la sua ascesa in un 2024 molto fortunato fin qui. Entrambe hanno giocato molto nel corso di questa settimana, con tanti incontri terminati al terzo set. Kostyuk è avanti 2-1 nei precedenti.

MONTEPREMI

TABELLONE

COPERTURA TV

Rybakina e Kostyuk scenderanno in campo oggi, domenica 21 aprile alle ore 13:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport 254, mentre in streaming sarà possibile guardare il match su NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Rybakina e Kostyuk, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.