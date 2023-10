Sorrento-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Messina, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Le due squadre vivono un momento complicato con la vittoria che stenta ad arrivare per entrambe. I padroni di casa, neopromossa dalla Serie D, sono reduci da un pareggio dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Messina tenterà di dare un filo di continuità dopo i due pareggi di fila. Match in programma alle 14.00 e che sarà visibile SKY SPORT (252) e su NOW TV.

