Spal-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Lucchese, match dello stadio Paolo Mazza valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. I biancazzurri hanno avuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ma ora sperano di cambiare marcia a cominciare da questa importante sfida di coppa. La squadra ospite, invece, vuole provare a fare il colpaccio in trasferta per accedere agli ottavi di finale. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 9 novembre alle ore 20:45; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA