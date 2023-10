Spal-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di SPAL-Fermana, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Spal deve uscire da un periodo veramente negativo che l’ha costretta al 14esimo posto in classifica: troppo poco per una squadra che puntava alle zone nobili della classifica ad inizio stagione. Gli emiliani proveranno a ripartire dal match contro la Fermana, diciottesima ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Si parte alle 18.30 con il match che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 251) e su NOW TV.

