Rimini-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Pontedera, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida dai bassi fondi quella fra Rimini e Pontedera con due squadre che stanno attraversando un periodo abbastanza negativo: i padroni di casa si trovano all’ultimo posto del girone, con il Pontedera invece in crisi di risultati e di prestazioni. Il match che si disputerà alle 20.45 visibile su SKY SPORT (CANALE 253) e su NOW TV potrebbe essere quello giusto per ripartire.