Spal-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Carrerese, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancazzurra ha risalito diverse posizioni nelle ultime settimane, ma deve ancora raccogliere dei punti per assicurarsi la salvezza ed evitare i playout. La squadra toscana, dal suo canto, è in piena lotta per la terza posizione e vuole vincere su un campo molto ostico per battere la concorrenza. I padroni di casa hanno raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare e ora vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona playout. Gli ospiti, invece, sono in serie positiva con tre vittorie e due pareggi e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

