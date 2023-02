Spal-Bari in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Paolo Mazza per Spal-Bari, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I ragazzi allenati da Daniele De Rossi, dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari, vogliono ripartire per allontanarsi dalla zona playout. I pugliesi, invece, arrivano da due sconfitte consecutive ed hanno bisogno di rialzare la testa per restare in scia alle prime della classse. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA