Como-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Frosinone, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo la vittoria nel derby contro il Brescia, vogliono proseguire il trend positivo per restare fuori dalla zona rossa della classifica. La capolista, invece, sembra inarrestabile ed ha intenzione di proseguire la propria marcia per consolidare il primato ed avvicinarsi al ritorno in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

