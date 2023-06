Spagna-Croazia in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Nations League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spagna e Croazia, valevole per la semifinale di Nations League 2022/2023. Dopo Francia e Portogallo saranno queste due nazionali che proveranno ad aggiudicarsi la terza edizion della manifestazione. Gli iberici hanno battuto in semifinale, al fotofinish, gli Azzurri di Roberto Mancini, mentre i croati erano riusciti 24 ore prima ad imporsi sui padroni di casa dell’Olanda. La sfida è in programma domenica 18 giugno alle ore 20:45 al De Kuip di Rotterdam. Diretta in chiaro su Rai 1. Partita visibile anche su Sky Sport, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.