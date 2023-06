F1 GP Canada 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio del Canada a Montreal 2023 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto o quasi per l’ottava gara dell’anno su una pista storica e molto tecnica come quella nordamericana: chi centrerà la vittoria? Orari che mutano in virtù delle sei ore di fuso orario, visto che la gara inizierà alle 14 locali che sono le ore 20 di domenica 18 giugno, con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: su TV8 come di consueto sarà disponibile la differita in replica in chiaro, nella fattispecie alle ore 22.30. Su Sportface al solito vi proponiamo la diretta scritta per non farvi perdere nemmeno un minuto di quel che succede in pista. Ecco di seguito il riepilogo, GP Canada Montreal gara oggi tv.

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 18 giugno 2023

ore 20 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle 22.30)