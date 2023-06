F1 GP Canada 2023, gara oggi in chiaro? Canale, orario e dove vederla in tv

La gara di F1 del Gran Premio del Canada a Montreal 2023 sarà visibile oggi in tv in chiaro? Andiamo a scoprirlo nella nostra guida alla programmazione televisiva. Appuntamento serale in Italia per la gara nordamericana sempre molto amata e iconica. In virtù del fuso orario, la gara avrà inizio alle ore 20 di domenica 18 giugno, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. La diretta non sarà disponibile in chiaro: su TV8, canale 8 del telecomando, andrà in onda soltanto la differita alle ore 22.30. Di seguito ecco il riepilogo, GP Canada Montreal gara in chiaro?

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 18 giugno 2023

ore 20 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 22.30)