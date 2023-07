Spagna-Costa Rica in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spagna e Costa Rica, valida per il primo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. La formazione iberica è senza dubbio favorita in questo scontro che apre il gruppo, ma non è da sottovalutare la squadra centramericana, che già nei Mondiali del 2015 riuscì a fermare le spagnole. La sfida è in programma venerdì 21 luglio alle ore 09:30 italiane. Diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.