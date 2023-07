Calciomercato, Retegui saluta il Tigre: “Porto questi colori nel cuore, un giorno tornerò”

“Porterò i colori del Tigre nel cuore per tutta la mia vita, un giorno tornerò“. Queste le parole di Mateo Retegui, che ha salutato la squadra dopo la sconfitta per 1-0 contro i paraguaiani del Libertad. L’attaccante si trasferirà infatti in Serie A, più precisamente al Genoa, per 15 milioni di euro. “Vengo dalla strada. La mia famiglia è al mio fianco e compio questo passo con l’animo in pace” ha aggiunto l’attaccante italo-argentino, che ha parlato proprio con Mancini, colui che gli ha dato fiducia in Nazionale, prima di accettare il trasferimento. Retegui saluta dunque l’Argentina e si appresta a sbarcare in Liguria per una nuova esperienza.