Vela, Rolex Fastnet Race 2023: Beccaria al via con “Alla Grande – Pirelli”

di Antonio Sepe 10

Tra i partecipanti della cinquantesima edizione della Rolex Fastnet Race ci sarà anche Ambrogio Beccaria con “Alla Grande – Pirelli“. Il velista milanese partirà nella giornata di sabato 22 luglio da Cowes ed è pronto per una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa per via del forte vento previsto in mare.

“Solitamente questa competizione prevede un equipaggio di tre persone, ma questa volta abbiamo preferito andare solo io e Nicolas Andrieu, che sarà anche il mio co-skipper alla Transat Jacques Vabre. Questa regata sarà per noi un lungo allenamento e un modo per conoscerci a bordo, così da coordinarci al meglio” ha spiegato Beccaria. Oltre a lui, saranno ai nastri di partenza dell’evento anche altri due azzurri, ovvero Alberto Bona e Andrea Fornaro rispettivamente sui Class40 “IBSA” e “Influence 2”.