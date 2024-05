Sorteggio tabelloni Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Le informazioni per seguire il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali d’Italia 2024, in programma a Roma sui campi in terra rossa del Foro Italico. Novak Djokovic e Iga Swiatek guidano i rispettivi seeding di un torneo caratterizzato da tanti ritiri, su tutti quello di Jannik Sinner. Al via comunque una nutrita pattuglia di giocatori italiani, determinati a far bene davanti al pubblico di casa. Nel maschile ci saranno Musetti, Arnaldi, Cobolli, Darderi, Nardi, Berrettini, Vavassori, Zeppieri, Gigante, Fognini e Napolitano; nel femminile invece Paolini, Bronzetti, Cocciaretto, Trevisan, Errani, Stefanini, Paoletti, Paganetti, Di Sarra, Pedone e Brancaccio.

Il sorteggio dei tabelloni del torneo degli Internazionali d’Italia è in programma oggi, lunedì 6 maggio, alle ore 11:00 (il femminile) e alle ore 12:00 (il maschile). Non è stata resa nota alcuna copertura televisiva o streaming per seguire la procedura degli accoppiamenti, tuttavia gli appassionati potranno seguire tutti gli aggiornamenti attraverso le pagine social del torneo, che con ogni probabilità forniranno aggiornamenti. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la cerimonia garantendo ai propri lettori una diretta testuale per scoprire in tempo reale tutti gli accoppiamenti. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco degli Internazionali d’Italia.