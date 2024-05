F1 GP Miami, Horner e il ‘birillo mancato’: “Danni alla parte inferiore della monoposto di Verstappen”

Giornata complicata in gara al GP di Miami per Max Verstappen, che durante la tornata numero ventuno è andato lungo in frenata staccando un birillo e portandolo in pista. Inizialmente erano stati esclusi danni alla monoposto, ma il team principal Red Bull Chris Horner ha rivelato che la collisione “ha causato parecchi danni alla parte inferiore della vettura, quindi dovremo valutare attentamente quelli che sono stati gli effetti”. Horner guarda comunque il lato positivo visto che “con il danno penso che in realtà il secondo posto sia stato comunque un risultato abbastanza positivo”. “Sono felice per Lando, ha strameritato la vittoria. Sono sicuro che non sarà l’ultima. Io ho avuto problemi di grip. Avremo del lavoro da fare. Analizzeremo tutto e cercheremo di tornare più forti”, era stato il commento di Verstappen.