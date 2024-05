F1 GP Miami, Hamilton: “Sono contento per Norris, sta vivendo un momento speciale”

“Ho dato tutto quello che potevo per fare progressi e ho fatto un paio di bei sorpassi. Alla fine stavamo sfidando la Red Bull, quindi poter gareggiare con loro è stato fantastico. Quella di oggi è stata probabilmente la migliore giornata di gare che ho avuto quest’anno, quindi dobbiamo solo continuare a spingere”. Bilancio positivo per Lewis Hamilton dopo la sesta posizione in un GP di Miami vinto da Lando Norris. “Non avevo il ritmo dei piloti che mi precedevano, ma sono riuscito a tenere il passo con il DRS – ha aggiunto -. Senza il DRS, hanno iniziato ad allontanarsi verso la fine, ma ho avuto comunque buone sensazione”. Belle parole per Lando Norris, cresciuto proprio nel mito del sette volte campione del mondo: “Sono davvero contento per lui che sta vivendo un momento davvero speciale. Vincere per la prima volta ha un sapore unico. Come nel mio caso, anche per lui tutto inizia con la McLaren. Il team è in forma ed è bello rivederli lassù, anche se è passato molto tempo”, ha aggiunto.