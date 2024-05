Sorteggio tabelloni Internazionali d’Italia Roma 2024 in tv: orario, canale e diretta streaming

Quando e come seguire il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali d’Italia 2024, in programma a Roma sui campi in terra battuta del Foro Italico. E’ il torneo di Jannik Sinner, che sta vivendo una stagione sensazionale e finalmente potrà scendere in campo davanti ai tifosi italiani, pronti a sostenerlo a più non posso. Il classe 2001 è il favorito numero uno per la vittoria, ma dovrà vedersela con Djokovic, Alcaraz, Nadal e non solo. Tra i candidati a fare bene a Roma ci sono anche altri azzurri, da Musetti a Sonego, passando per i giovani Arnaldi, Cobolli, Nardi e Darderi, ma anche di chi ha ricevuto una wild card come Berrettini, Fognini, Vavassori, Zeppieri e Gigante.

Promette spettacolo anche il torneo femminile, dove la campionessa uscente Elena Rybakina sarà insidiata dalla numero uno al mondo Iga Swiatek e dalla numero due Aryna Sabalenka. A caricarsi sulle spalle il tennis azzurro sarà Jasmine Paolini, mentre tenteranno di fare strada anche Cocciaretto, Trevisan, Bronzetti, Errani e tutte le altre italiane omaggiate di una wild card.

ENTRY LIST MASCHILE

ENTRY LIST FEMMINILE

Il sorteggio dei tabelloni del torneo degli Internazionali d’Italia è in programma lunedì 6 maggio, con orario ancora da definire. Al momento non è prevista una copertura televisiva o streaming per seguire la procedura degli accoppiamenti, tuttavia gli appassionati potranno seguire tutti gli aggiornamenti attraverso le pagine social del torneo, che verosimilmente forniranno aggiornamenti. In alternativa, Sportface.it monitorerà la cerimonia garantendo ai propri lettori una diretta testuale per scoprire in tempo reale il cammino di tutti gli italiani presenti. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco del torneo di Roma.