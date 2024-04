Supercoppa Serie C 2024: regolamento, calendario, partecipanti e quando si gioca

Ci siamo, si avvicina la Supercoppa di Serie C 2024: ecco allora di seguito il regolamento, il calendario, le tre squadre partecipanti a questo torneo di fine stagione e quando si gioca con le tre partite che vedranno coinvolte Mantova, Cesena e Juve Stabia, vale a dire le tre vincitrici dei gironi A, B e C della Serie C e dunque prime tre promosse tramite regular season. Si tratta della ventiquattresima edizione della competizione, queste tutte le indicazioni sul format, così come decise dalla Lega Pro. Sarà Sky Sport a trasmettere, con streaming anche su NOW, le tre partite in questione in diretta pay esclusiva.

REGOLAMENTO E FORMAT – Le tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Le gare si disputeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate. La prima giornata si terrà domenica 5 maggio e tramite sorteggio saranno individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà il match; la seconda giornata si terrà domenica 12 maggio e si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara oppure, in caso di pareggio, la formazione che nella prima giornata è stata la squadra ospitante; la terza giornata si terrà domenica 19 maggio e in campo scenderanno, ovviamente, le squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata, giocherà in casa la formazione che non ha ancora giocato tra le mura amiche nel mini-torneo. Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della competizione, si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: a) differenza reti nelle gare del torneo; b) maggior numero di reti segnate nelle gare del torneo; c) maggior numero di reti segnate nella gara esterna del torneo. Qualora dovesse permanere una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del girone sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2023/2024 e si aggiudicherà il relativo trofeo.

CALENDARIO – Prima giornata: domenica 5 maggio, squadre da definire tramite sorteggio. Seconda giornata: domenica 12 maggio, squadre da definire tramite sorteggio. Terza giornata: domenica 19 maggio, squadre da definire tramite sorteggio. Orari da definire, canali tv (Sky Sport) da definire nel dettaglio.