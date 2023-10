Rugby, Mondiali Francia 2023: vittorie agevoli per Sudafrica e Australia

Prosegue il Mondiale di rugby in Francia. Vince facile il Sudafrica, che batte Tonga 49-18. In vantaggio ci va la nazionale di Kefu con il calcio di Havili al 3′. Due minuti dopo si scatenano gli Springboks, che mettono a segno tre mete tra il 5′ e il 32′, rispettivamente Reinach, Moodie e Fourie con tre trasformazioni di Pollard. Chiude il primo tempo la meta di Tameifuna per il 21-8 dei primi 40 minuti. Nella seconda frazione la prima meta è di Kriel al 49′, segue quella di Le Roux al 58′ e quella di van Standen al 63′. Una trasformazione per Pollard e due per Libbok, entrato al posto del mediano del Leicester al 51′. Arriva la seconda meta di Tonga al 73′ con Pellegrini e anche quella di Smith all’80’ per il 49-18 finale. Sudafrica che ottiene i 5 punti, per aver realizzato almeno quattro mete, e sale in testa al girone con 15 punti a +1 sull’Irlanda e a +10 sulla Scozia. Entrambe hanno una partita in meno, che però devono giocare contro il 7 ottobre alle 21.

Successo convincente anche per l’Australia, che batte 34-14 l’innocuo Portogallo. Apre le danze Donaldson al 5′ con un calcio, ma i lusitani rispondono con la meta di Bettencourt al 13′ e la trasformazione di Marques. La squadra di Jones entra in partita e si mette al comando delle operazioni con le mete di Arnold, Porecki e Bell tra il 20′ e il 28′, con tre trasformazioni di Donaldson per il 24-7 del primo tempo. Seconda frazione in gestione per i Wallabies, che ottengono il quinto punto con la quarta meta di Mcreight al 49′ e la quinta di Koroibete al 75′. Da segnalare i due errori in trasformazione di Donaldson. Seconda meta del Portogalo che porta la firma di Simoes al 71′. Situazione di classifica che ora vede l’Australia al secondo posto con 11 punti e quattro partite giocate. In testa al girone c’è il Galles, a 14 punti con una partita in meno della squadra di Jones. Fiji terze con 10 punti e tre partite giocate.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI