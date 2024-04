Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2024 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

A che ora e tutte le indicazioni su come seguire il sorteggio del torneo di Montecarlo 2024, terzo Masters 1000 della stagione. sui campi in terra rossa del Principato di Monaco. Neppure il tempo di metabolizzare il Sunshine Double che si riparte subito sulla terra europea, con tutti i big a caccia del prestigioso titolo monegasco. Al via il numero uno al mondo Novak Djokovic, al primo torneo senza il coach Ivanisevic, ma anche Jannik Sinner, alla ricerca di punti per salire in vetta al ranking. Ci saranno anche i soliti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, oltre ad altri azzurri come Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Costretti a passare dalle qualificazioni invece Sonego, Cobolli, Darderi e Berrettini, salvo wild card dell’ultimo momento.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

La cerimonia del sorteggio andrà in scena venerdì 5 aprile con inizio fissato alle ore 18:00 italiane. Non è prevista copertura televisiva, mentre dovrebbe essere garantita la consueta diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Negli scorsi anni, infatti, è stata visibile attraverso la pagina Facebook del torneo ed è probabile che sia lo stesso anche stavolta. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale del torneo di Montecarlo. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione monegasca ai propri lettori.