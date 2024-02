Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2024 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il sorteggio del torneo di Indian Wells 2024, primo Masters 1000 della stagione, in programma sui campi in cemento della città statunitense. Dopo la trasferta australiana, tutti i big si ritrovano in California per l’appuntamento nel ‘Tennis Paradise’. Grande attesa per Novak Djokovic, che torna a giocare questo torneo dopo i problemi per il mancato vaccino, ma soprattutto per Jannik Sinner, l’uomo da battere visto che ha vinto entrambi i tornei disputati in stagione (Australian Open e Rotterdam). Al via tanti altri giocatori di spicco, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev passando per Rafa Nadal, mentre a difendere i colori azzurri ci saranno anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

ENTRY LIST

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nella serata di lunedì 4 marzo, con inizio fissato alle ore 00:00 italiane (le 15 locali). Non è prevista copertura televisiva o diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Questa tuttavia potrebbe essere visibile attraverso le pagine social oppure il sito ufficiale del torneo. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione americana ai propri lettori.