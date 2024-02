Entry list Atp Masters 1000 Indian Wells 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2024. Si gioca dal 6 al 17 marzo sui campi di in cemento outdoor della località californiana. Come per tutti i tornei di questo livello, il computer stila automaticamente la lista dei partecipanti. Novak Djokovic ha già confermato che tornerà in California a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono pronti a dare nuovamente battaglia. Cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale. Di seguito l’entry list completa del torneo Masters 1000 di Indian Wells

ANCORA NON DISPONIBILE