Sorteggio Masters 1000 Indian Wells 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma da mercoledì 6 a domenica 17 marzo sui campi in cemento outdoor della California. Grande attesa per Novak Djokovic, che torna a giocare su questo palcoscenico dopo i problemi per il mancato vaccino contro il Covid-19, ma soprattutto per Jannik Sinner, ancora imbattuto in questa stagione dopo aver trionfato agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam e alla ricerca di punti preziosi per cercare di avanzare ulteriormente nel ranking mondiale. Al via ci sono tutti i migliori: dagli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal passando per il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. A difendere i colori azzurri, oltre al sopracitato altoatesino, sono presenti anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

La cerimonia del sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Indian Wells 2024 si terrà nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo con inizio fissato alle ore 00.00 italiane (le 15.00 locali). Non è prevista una copertura televisiva oppure una diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Questa, tuttavia, potrebbe essere visibile attraverso le pagine social oppure il sito ufficiale del torneo. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori degli aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione a stelle e strisce.