Regolamento ritorno playoff Serie C 2023 primo turno nazionale: come funziona in caso di pari gol

Il regolamento del ritorno dei playoff di Serie C 2023 per quanto riguarda il primo turno della fase nazionale: ecco come funziona in caso di pari gol. Si disputano al lunedì gli incontri di ritorno dei cinque accoppiamenti del primo turno della fase nazionale, e le teste di serie – vale a dire le compagini che sono entrate in gioco in questo turno, le terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia Serie C, più la migliore delle sei qualificate dal turno precedente – giocano in casa la loro partita dopo aver iniziato in trasferta all’andata.

Ebbene, in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, non si giocheranno i tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e poi gli eventuali rigori: in virtù del loro status di testa di serie, le squadre che giocano in casa hanno l’ulteriore vantaggio di avanzare con due pareggi o con una vittoria e una sconfitta del medesimo scarto, senza dunque dover passare dai supplementari, non previsti in questa fase della post season.