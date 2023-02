Sorteggio ottavi di finale Europa League 2022/2023 in tv: data, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023, che sarà visibile in tv da Nyon: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming di questo appuntamento che può coinvolgere da vicino Juventus e Roma, le due portabandiera dell’Italia impegnate nei playoff per approdare alla fase successiva. Il sorteggio si terrà alle ore 12 di venerdì 24 febbraio, sarà visibile su Sky Sport 24 in tv e in streaming su Sky Go ma anche su Dazn. Se saranno approdate agli ottavi, Juventus e Roma conosceranno dunque le loro rivali, vale a dire le formazioni già qualificate per gli ottavi come prime dei gironi, che sono Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise. La Roma, nel caso, non potrebbe pescare il Betis.