Juventus qualificata agli ottavi di finale di Europa League: tutte le possibili avversarie

La Juventus ha battuto il Nantes al ritorno dei playoff e si è qualificata agli ottavi di finale di Europa League 2022/2023: ecco allora il riepilogo di tutte le possibili avversarie nel prossimo turno. I bianconeri non saranno testa di serie, provenendo dagli spareggi, e sfideranno una tra le otto teste di serie, vale a dire le compagini che si erano qualificate vincendo il girone europeo. Si tratta dunque di Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilles e non ci sono paletti per la squadra di Allegri.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS AGLI OTTAVI

Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise(BEL)