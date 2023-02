Sorteggio ottavi Europa League 2022/2023 oggi in tv: canale, orario e streaming

Venerdì 24 febbraio alle 12:00 avrà luogo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L”evento si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) e Sportface.it vi terrà compagnia sugli accoppiamenti definiti dall’urna. Il sorteggio potrà essere seguito su Dazn e Sky, oltre che in streaming sul sito e i canali della Uefa. Le otto vincitrici della fase a gironi di Europa League sono teste di serie e affronteranno le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie). Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

SEGUITE LA DIRETTA