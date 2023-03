Sorteggio Napoli ai quarti di finale di Champions League: data, orario e diretta tv

Il Napoli avanza ai quarti di finale di Champions League 2022/2023: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming del sorteggio di Nyon che andrà a definire gli accoppiamenti sia dei quarti che delle semifinali in anticipo. Gli azzurri possono affrontare anche le altre italiane Milan e Inter, e troveranno nell’urna anche Benfica, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Si tratta della prima volta assoluta degli azzurri nei quarti di finale, un altro clamoroso successo di questa stagione senza freni dei partenopei. Appuntamento alle ore 12 di venerdì 17 marzo a Nyon con il sorteggio che sarà visibile su Sky Sport 24 con streaming su Sky Go, su Prime Video in streaming e su Mediaset 20 con streaming su Infinity.